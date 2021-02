Zelenjavni čili je lahko prav tako bogat kot mesni. Trik je v uporabi začimb, ki pričarajo čudovite polne okuse. Ta čili vsebuje odlično kombinacijo večih začimb, ki so enostavno dostopne v vseh večjih trgovinah. Če pa slučajno katere od navedenih ne najdete, čili pripravite brez nje. Skrivnostna sestavina, ki ta čili naredi res čaroben, je čokolada. Mehičani vedo, kaj delajo! Čokolada, oziroma kakav (uporabite kar imate na razpolago), da jedi globlji okus in je zato nikar ne izpustite.

Čili je čudovit tudi za pripraviti vnaprej, saj se super pogreje. Zato ga le naredite več in v njem uživajte večkrat. Če ga naredite veliko več, pa ga tudi zamrznite.

Že v samem čiliju je veliko hranljivih sestavin, med drugim tudi z beljakovinami bogata kvinoja, ki tudi nasiti. Lahko pa čili pred postrežbo okrasite še z nekaj avokada in peteršilja. Če želite nekaj za omilitev pekočega, čiliju dodajte žlico jogurta. Seveda pa med pripravo lahko izpustite kajenski poper, pa bo čili popolnoma nepekoč. Čili postrezite s kosom kruha ali pa mu dodajte popečene kose tortilije.

Še nekaj idej za pripravo odličnih čilijev:

• Odličen čičerikin čili s papriko na kvinoji

• Chili con carne: odličen mesni čili s papriko in črnim fižolom

• Čili s sladkim krompirjem, kvinojo in črnim fižolom

Še več zelenjavnih enolončnic najdite pod oznako 'juhe'.

Pa dober tek!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Začimbe:

1/2 žličke kajenskega popra

1/4 žličke kumina v prahu

1 žlička rdeče mlete paprike

1/4 žličke mletih koriandrovih zrnc

1 žlička kakava

sol po okusu

poper po okusu

Ostale sestavine:

1 žlica olivnega olja

1/2 (rdeče) čebule

2 stroka česna

140 g (oz. 1 mala pločevinka) kuhane koruze

140 g (oz. 1 mala pločevinka) kuhanega rdečega fižola

2 dcl paradižnikove kaše oz. pelatov

1,5 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode)

50 g kvinoje

1/2 limete ali 1 žlica limoninega soka

šopek svežega koriandra ali peteršilja

Na segretem olju prepražite čebulo. Ko postekleni, dodajte še česen in pražite toliko časa, da česen zadiši. Na mešanico čebule in česna stresite vse začimbe in kakav ter pražite 30 sekund, da vse začimbe sprostijo svojo aromo. Potem dolijte paradižnikovo kašo, malo posolite in popoprajte ter dodajte še jušno osnovo in kvinojo. Čili kuhajte približno 15 minut, da se kvinoja skuha in okusi prepojijo.

Po približno 15 minutah v čili dodajte še koruzo in fižol, tri četrtine sesekljanega koriandra in sok polovice limete ali žlico limoninega soka, še malo popoprajte in kuhajte še približno 5 minut, oziroma toliko časa, da se koruza in fižol pogrejeta.

Poskusite ter dodajte sol in poper, če je potrebno. Servirajte in okrasite s preostalim koriandrom, lahko pa dodate še avokado in po želji še popečene koščke tortilije.

Tortilije narežite na koščke, nato pa na hitro popecite na suhi ponvi.