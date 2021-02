Napad se je začel v nedeljo popoldne, ko je samomorilski napadalec pred hotelom Afrik razstrelil avtomobil bombo. V hotel so nato vdrli trije oboroženi napadalci, ki so se spopadli s policijo. Napadalce so ubili okoli polnoči, s čimer se je napad tudi končal, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila somalijska policija.

Umrlo je 17 ljudi. Med njimi je bilo več civilistov, pripadnikov varnostnih sil, hotelskih varnostnikov in štirje napadalci. Še okoli 30 ljudi je bilo ranjenih, prepeljati so jih morali v bolnišnico, je navedla policija.

Odgovornost za napad je prevzela sunitska teroristična skupina Al Šabab. Hoteli, v katerih se srečujejo politiki, pripadniki varnostnih sil in tudi predstavniki civilne družbe, so pogosto tarča njihovih napadov. Med takšne hotele sodi tudi Hotel Afrik, poroča dpa.

Ta skrajna skupina se že leta bori za nadvlado v tej obubožani državi Afriškega roga. Nadzoruje velika območja na jugu in v osrednjem delu države.