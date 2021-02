Levosredinski poslanci Evropskega parlamenta so v soboto poskusili obiskati nadzorno točko hrvaške policije ob meji z BiH, da ugotovili, kakšni so postopki hrvaških policistov do nezakonitih migrantov in iskalcev azila. Približno 150 metrov od meje so hrvaški policisti pot skupini poslancev, s katerimi so bili tudi italijanski novinarji, preprečili.

Božinović je v nedeljo na novinarski konferenci povedal, da je bila to še ena provokacija, uperjena proti hrvaški policiji, ter poskus diskreditacije Hrvaške in kršitve njenih zakonov. Poudaril je, da to ni bil uradni obisk delegacije Evropskega parlamenta, temveč so štirje poslanci svoj obisk napovedali preko italijanskega veleposlaništva v Zagrebu. Ob tem naj bi jih obvestili, da ne bodo mogli iz Hrvaške vstopiti v BiH zunaj uradnih mejnih prehodov.

Božinović je še dejal, da je bilo v soboto pričakovati "določen performans", saj so istočasno, ko so italijanski poslanci hodili proti nadzorni točki, na območju BiH ugotovili gibanje migrantov proti isti nadzorni točki. Napovedal je, da bodo o vsem obvestili Evropski parlament.

Ponovil je, da Hrvaška z migranti in iskalci azila ravna v skladu z zakonodajo Hrvaške in EU ter z mednarodnimi predpisi. Potrdil je še, da je januarja več kot 100 ljudi zahtevalo mednarodno pravno zaščito na Hrvaškem.

Ena od evropskih poslank, ki so ji hrvaški policisti preprečili obisk nadzorne točke, Alessandra Moretti se je na Twitterju vprašala, kaj skriva hrvaška policija.

"Če trdijo, da spoštujejo mednarodne predpise, zakaj nam niso dovolili, da bi prišli na hrvaško mejo? Zakaj nam ne želijo pokazati nadzorne točke, na katere prihajajo tisoče migrantov?" je zapisala. Dodala je, da "nikoli ne bi pričakovala od kakšne članice EU, kot je Hrvaška, da bo preprečila štirim evropskim poslance opravljanje njihovega dela".

Italijanski poslanci so v nedeljo obiskali tudi centre za namestitev migrantov na območju Bihaća v BiH. Ocenili so, da so življenjski pogoji v centrih, kot je Lipa, nesprejemljivi, je poročala tiskovna agencija Fena. Napovedali so, da se bodo o ravnanju hrvaške policije izrekli naknadno.

Hrvaška se že vrsto let sooča z obtožbami številnih mednarodnih nevladnih in humanitarnih organizacij za policijsko nasilje nad migranti, ki mimo mejnih prehodov iz BiH vstopajo na Hrvaško v želji nadaljevati pot proti bogatejšim članicam EU.