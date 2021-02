Prebivalci metropole in okoliških območij lahko v tem obdobju zapuščajo domove le v izjemnih primerih, denimo za nakupe in odhod na delo. Športne dejavnosti so na prostem dovoljene eno uro dnevno, je v nedeljo sporočil premier zvezne države Zahodna Avstralija Mark McGowan.

Pri novo odkritem primeru gre za prvi primer lokalnega prenosa novega koronavirusa v desetih mesecih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Avstralija jo je doslej v pandemiji covida-19 relativno dobro odnesla. V državi z okoli 25 milijoni prebivalci so po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa doslej potrdili nekaj manj kot 29.000 okužb, 909 bolnikov s covidom-19 je umrlo.