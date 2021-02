***

Zlatko Zahović je povedal, da je bila lepota nogometa ravno v tem, da so imeli vsi možnost, multinacionalke pa so postale požrešne, saj so toliko vložile v televizijske pravice, v sponzorska sredstva, da morajo zdaj najti nove vire denarja. Tisti, ki prihajamo iz majhnih držav, imamo vse manj možnosti. Dobili bomo le še mali bombonček ali pa reprezentančni bombonček, da lahko vsaj kot tretjeuvrščeni igramo dodatne kvalifikacije za evropsko prvenstvo.