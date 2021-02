V torek bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nizka oblačnost pa bo lahko zjutraj tudi ob morju. Jutranje temperature bodo od -8 do -2, na Goriškem in ob morju od 0 do 4, najvišje dnevne od 4 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje z več središči. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri malo toplejši in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v torek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

Biovreme: Vremenski vpliv na počutje in razpoloženje ljudi bo ugoden.