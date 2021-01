Ko je pred dvema letoma prisegel novi ameriški kongres, so največ pozornosti pritegnile prvič izvoljene glasne predstavnice liberalnega levega krila demokratske stranke: Alexandria Ocasio Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib. Dve leti pozneje je slika popolnoma drugačna: ob nastopu novega kongresa največ prahu dvigajo imena iz diametralno nasprotnega pola, skrajno desnega populističnega protrumpovskega krila republikanske stranke. Najbolj razvpita med njimi je kongresnica iz Georgie, Marjorie Taylor Greene.

Njena pretekla stališča in izjave so širši ameriški javnosti postali znani nedavno, ko so jih izbrskali in začeli objavljati mediji. CNN je našel njene besede iz leta 2019, da je predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi »izdajalka države«, kar je »kaznivo s smrtjo«, všečkala pa je zapis, da bi morala Pelosijeva »dobiti kroglo v glavo«. Delila je fotomontažo, na kateri je v roki s polavtomatsko puško, zraven pa fotografije zgoraj omenjenih treh demokratskih kongresnic s pripisom, da je »čas za akcijo konservativnih kristjanov proti tem socialistom, ki želijo raztrgati našo državo«.

Zagovarjala je teorijo QAnon o satanistični pedofilski in kanibalski mreži, ki trguje z otroki in ruši Donalda Trumpa. Muslimani ne sodijo v ZDA, je trdila, kalifornijske požare je sprožil laserju podoben generator v vesolju, domnevno pod židovskim nadzorom. Napade na ZDA leta 2001 je organizirala ameriška vlada, letalska nesreča sina predsednika Kennedyja leta 1999 pa je maslo Hillary Clinton, ker bi lahko postal njen politični tekmec, so trditve, ki jih je zagovarjala ali širila. Po prisegi v kongresu je hitro vložila predlog za odpoklic predsednika Joeja Bidna, ker da je dolžnik Kitajske in Ukrajine zaradi poslov sina Hunterja.

Posebno veliko kritik in ogorčenja je sprožila njena teorija, da so streljanja na šolah zarota demokratov, da bi lahko sprejeli strožjo zakonodajo o posesti orožja, preživeli in svojci žrtev pa da so »igralci v vajah reševalcev«. Kljub temu so republikanci Taylor-Greenovo imenovali za članico odbora predstavniškega doma za izobraževanje in delo. »Kaj so vendar mislili? To je šokantno,« se je zgražala Pelosijeva.

Telefonski pogovor s Trumpom Stališča politične novinke sicer ne bi smela biti presenečenje, kajti njen republikanski tekmec na strankarskih volitvah v Georgii Josh Cowan je nanje opozarjal vodstvo stranke. Vendar je imela kandidatura Taylor-Greenove, ki je diplomirala iz poslovnih ved, delala v očetovem gradbenem podjetju in pozneje odprla fitnes, podporo visoko v stranki. Ob strani sta ji stala soproga Trumpovega šefa kabineta Marka Meadowsa in vplivni kongresnik Jim Jordan. Zmagala je s sloganom: »Rešimo Ameriko, ustavimo socializem.« Demokrati predvsem zaradi njene podpore napadom na politike pripravljajo zahtevo za izključitev iz kongresa, kar je malo verjetno. Potrebna je dvotretjinska večina, v zadnjih 160 letih pa so izključili le dva kongresnika, obsojena zaradi prejemanja podkupnin. Medtem je demokratska kongresnica Cori Bush zahtevala preselitev v drugo pisarno, rekoč, da jo je Taylor-Greenova nadlegovala na hodniku kongresa. Vodstvo republikancev skuša umiriti ozračje in napoveduje, da se bo z njo pogovorilo ta teden. Taylor-Greenova se ni distancirala od preteklih zapisov, je pa dejala, da so ji račune na družbenih omrežjih upravljali drugi. Pravi, da »so se spravili name, ker sem grožnja njihovim socialističnim ciljem«. V soboto je sporočila, da je po telefonu govorila s Trumpom in da »se nikoli ne bom opravičila«.

Dileme za republikance V novem kongresu je veliko prahu dvignila tudi nova republikanska poslanka iz Kolorada Lauren Boebert, ki je hotela v sejno dvorano priti s pištolo, kar je proti pravilom. Tako kot Taylor-Greenova je imela tudi ona stike z militantnimi skupinami, ki zagovarjajo pravico do posesti orožja, in tudi njo je podprl Trump. Še nekaj novih imen dviga prah, denimo republikanska kongresnica Mary Miller iz Illinoisa, ki je v govoru nekaj dni po izvolitvi citirala Hitlerja. Vse to predstavlja dilemo za vodstvo republikanske stranke. Če dejanja kongresnic sankcionira, bo deležno gneva Trumpa, ki hoče še naprej držati roko nad stranko. Ni skrivnost, da številnim republikancem to ne diši, vendar za zdaj ni videti, da bi se temu upali ali hoteli upreti.