Kaj se dogaja v Bosni in Hercegovini, je uganka, na katero nima nihče pametnega odgovora. Potem ko je imela država v drugem valu pandemije po več kot 1500 novookuženih s koronavirusom na dan, so te številke danes petkrat nižje, manj pa je tudi mrtvih. In to kljub temu, da je BiH, ko gre za protikoronske ukrepe, trenutno ena od najliberalnejših držav, in to ne samo v naši okolici, ampak v svetu. Kavarne in restavracije so odprte, v njih pa brez varnostne razdalje in mask posedajo množice ljudi, smučišča vrvijo od življenja, prav tako niso zaprti trgovine in trgovska središča ter celo nočni klubi in diskoteke, medtem ko se v normalo v nekaterih predelih vrača tudi pouk v osnovnih in srednjih šolah. V zahodnem delu Hercegovine okuženih praktično ni več, tako da pouk poteka skoraj po starem, podobno je tudi z Mostarjem in okolico, kjer je šolska ura skrajšana na 30 minut, a se bo verjetno kmalu spet podaljšala, saj to vse glasneje zahtevajo tako starši kot učitelji.

Ni koncertov, je pa skoraj vse drugo

Edino, kar v Bosni in Hercegovini še trpi, je kultura. V nasprotju z nočnimi klubi je namreč ugasnilo vse, kar je povezano z dogodki, ki se izvajajo v živo. Koncertov ni že vse od začetka epidemije, nekateri festivali so se preselili na splet, prav tako pa so se v virtualnem okolju naselili gledališke predstave ter filmski in glasbeni dogodki. Do minulega tedna je Bosna in Hercegovina sicer imela policijsko uro, od 23. ure zvečer do šeste ure zjutraj, zdaj pa so odpravili še to. Dobili smo, skratka, balkanski eldorado. S tem da število okuženih s koronavirusom še vedno pada, vedno manj pa je tudi covid bolnikov v bolnišnicah.

»Da, imamo vedno manjše število covid pacientov v bolnišnici, če ga primerjamo z novembrom in začetkom decembra lani. Ne bi pa mogel z gotovostjo reči, da imajo blažje simptome,« je za Večernji list, kjer so se o hercegovskem eldoradu prepričali na lastne oči, povedal Siniša Skočibušić, ki zdravi covid bolnike v mostarski bolnišnici. Zakaj jih je manj, ne ve niti sam. Nekateri ugibajo, da se pravi razlog za tako dobro epidemiološko sliko skriva v podnebju, drugi pa, da so morda blizu kolektivne imunosti. Kajti kako naj drugače pojasnimo, da se razmere izboljšujejo, čeprav se ljudje celo v zaprtih prostorih lahko družijo brez upoštevanja varnostne razdalje in nošenja mask.