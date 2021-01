Tudi pri Volkswagnu so se domislili zanimive rešitve za polnjenje električnih avtomobilov, ki bi, in morda tudi bo, prišla še posebej prav na večjih parkiriščih in v garažnih hišah. Gre za posebne robote, mobilne polnilnike, sestavljene iz velike baterije in posebne »roke«, prek katere bi avtonomno polnili električna vozila. Ko bi napolnili en avto, bi se premaknili do drugega, ko bi bila njihova baterija prazna, pa bi se zapeljali do polnilne postaje in jo napolnili. Lastnik bi vse skupaj nadzoroval prek aplikacije.

Pri organizaciji EuroNCAP so se tokrat lotili velikanskega testa dostavnih vozil, natančneje njihovih varnostnih sistemov, pri čemer so preizkusili kar 21 vozil. Zvezdic tokrat niso delili, so pa kombije razdelili kot v športu in podelili zlate, srebrne in bronaste ocene. Zlato so si prislužili trije, in sicer ford transit, mercedes vito in VW transporter.

Če se navežemo na zadnjo novico zgornje rubrike, je treba dodati, da se je ob omenjenih kategorijah našlo tudi pet primerkov, ki so dobili oznako »ni priporočljivo«. To so fiat talento, nissan NV400, opel movano ter renaulta master in trafic.

Poleg težav zaradi novega koronavirusa se avtomobilska industrija nenadejano ukvarja še z eno veliko težavo. Primanjkovati je namreč začelo polprevodniških čipov, ki so ključni sestavni del vseh novejših avtomobilov. Po svetu se je namreč v času pandemije in zaprtja močno povečalo povpraševanje po zabavni elektroniki, pri kateri so omenjeni čipi prav tako pomembni, proizvajalci pa ob povečanem povpraševanju ne morejo dobaviti dovolj delov, da bi zadostili potrebam računalniških in avtomobilskih podjetij. Težave v proizvodnji in posledično z zamujanjem imajo pri Volkswagnu, Hondi, Audiju, Toyoti…

Francoski avtomobilski proizvajalec Renault je potrdil, da bo aktualna generacija mestnega malčka twinga, ki ga izdelujejo tudi v Revozu v Novem mestu in ima tudi električno različico, zadnja. S tem se poslavlja še en avtomobil manjših dimenzij in se pridružuje vedno daljši vrsti tistih drugih proizvajalcev, ki so že napovedali, da njihovi malčki naslednikov ne bodo dobili. Vse skupaj sicer ne pomeni takojšnjega slovesa, saj naj bi aktualno generacijo twinga izdelovali do leta 2024.

Matjaž Terzič