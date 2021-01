Novost naprodaj Citroën C4

3 vrste pogona so na voljo pri novem citroënu C4. Bencinski motorji imajo 74, 96 ali 114 kW (101, 130 ali 155 KM), dizelska 81 ali 96 kW (110 ali 131 KM), povsem električna različica Ë-C4 pa 100 kW (136 KM).

350 km je doseg električne izvedenke Ë-C4.

Novi C4 ponuja drzen in prepoznaven dizajn ter združuje dva razreda: drznost in eleganco limuzine ter robustnost športnih terencev. Njegova silhueta je tako aerodinamična s spuščenim zadnjim steklom, obenem pa omogoča višje sedenje ter lažji vstop in izstop. (Rok Marolt, vodja trženja in izobraževanj)

4,36 m je dolžina novega C4, osnovna prostornina prtljažnika v vseh različicah, tudi električni, znaša 380 litrov.

18.150 € je osnovna cena bencinskega C4, električni stane 35.450 evrov.