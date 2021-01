To zdaj ni več le teza ali mnenje, ki ga denimo sami kot pokvarjena plošča ponavljamo pri testu vsakega avtomobila s podobnimi lastnostmi, raziskave s konkretnimi meritvami so vse skupaj spremenile v dejstvo. Če najbolj slikovito povzamemo le eno izmed njih, ki so jo opravili pri britanskem podjetju TRL, pridemo do zaključka, da je reakcijski čas voznika, ki se ukvarja z nastavitvami infozabavnega sistema z zaslonom na dotik, večkrat daljši od tistega, ki med vožnjo piše sporočila ali je pod vplivom alkohola. Hkrati so ugotovili, da noben, niti najbolj odziven zaslon po tej plati ne dosega hitrosti (in s tem manjšega »jemanja« zbranosti) fizičnih gumbov, zaradi česar so se Britanci že zganili in verjetno ni daleč dan, ko bodo vse skupaj regulirali do te mere, da bodo določene nastavitve enostavno morale biti dostopne s fizičnimi gumbi.

Vse skupaj bi sicer lahko olajšalo glasovno izbiranje, a se pri tem razkrivajo nove težave. Prva je, da kljub vsemu napredku to večkrat ne deluje, kot bi moralo, saj sistem, če navodila niso glasna in natančna, teh večkrat ne prepozna. Druga, da mora biti v avtomobilu popolna tišina, saj se ob več glasovih sistem hitro popolnoma zmede. Tretja pa je vezana tudi na znanje jezika posameznika, pri čemer imajo velike težave »majhne« države, kot je denimo Slovenija; zadnja raziskava AMZS je denimo pokazala, da izmed desetih najbolje prodajanih avtomobilov pri nas polovica ne ponuja niti nastavitev multimedijskih sistemov v slovenskem jeziku; česar bi si, mimogrede, po tej isti raziskavi želelo kar 91 odstotkov kupcev. Kaj šele, da bi sistem tudi ustno komuniciral v slovenščini.

A upanje, da bo bolje, vendarle tli. Dogaja se namreč, da določeni proizvajalci že stopajo korak nazaj, vračajo fizične gumbe in to izpostavljajo kot nekaj pozitivnega, nekaj, česar so si želele njihove stranke. In prepričani smo, da bo tako kmalu postalo tudi pri najbolj trmastih. Kar zadeva slovenščino, pa so pri AMZS že izrazili pobudo, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi zakon o rabi slovenščine oziroma zakon o varstvu potrošnikov dopolnili tako, da bi določal tudi obvezen prevod vseh obvestil v avtomobilskih sistemih v slovenski jezik.