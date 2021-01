Najdaljši predori, namenjeni železniškemu prometu: Tehnološka in kulturna dediščina

Trije najdaljši predori na svetu, namenjeni železniškemu prometu, so Gotthard v Švici, Seikan na Japonskem in Channel, ki povezuje Francijo in Veliko Britanijo. Pri vseh treh so bili stroški gradnje občutno višji od predvidenih. V prihodnosti naj bi predori lebdeli v morju.