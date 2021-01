Zadnja slaloma pred svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo v Chamonixu v Franciji sta bila bržkone najzahtevnejša v letošnji sezoni. Težke razmere je v soboto najbolje ukrotil domačin Clement Noel in postal še sedmi zmagovalec moških slalomov v tej sezoni, danes pa je po Madonni di Campiglio še drugič to zimo na najvišjo stopničko zmagovalnega odra stopil Henrik Kristoffersen. Oba sta sicer v Chamonixu točke vpisala zgolj po enkrat, saj je Norvežan 24 ur pred tem odstopil, Francoz pa je dan po zmagi v prvi vožnji napravil napako in bil prepočasen za finale.

Na zmehčanem snegu, prepojenem z mešanico grobe soli in vode, so se sicer prednosti tekmovalcev topile kot maslo. To sta odlično unovčila Švicarja Luci Aerni in Sandro Simonet. Prvi se je na sobotni tekmi z 29. mesta prebil na četrto, drugi pa je danes s 30. mesta po prvi vožnji napredoval vse do zmagovalnega odra in tekmo končal kot tretji. Solidna nastopa, a brez večjega presežka, sta uspela Štefanu Hadalinu, ki ostaja brez uvrstitve med najboljšo deseterico. Drugi slalom pod Mont Blancom je Vrhničan končal kot 15., dan poprej pa je z 12. dosežkom vpisal celo najboljši rezultat sezone. »Imam mešane občutke. Mislim, da je bil vikend v Chamonixu dober. V težkih pogojih sem bil konstanten, kar mi daje potrditev za naprej. Zdaj se bom poskušal malo spočiti, potem pa počasi naprej,« je generalko pred odhodom na svetovno prvenstvo opisal Štefan Hadalin.

Ferkova do novih točk Ker se je Ilka Štuhec odločila, da sanira poškodbo gležnja in se pripravi na svetovno prvenstvo, je bila edina slovenska predstavnica na superveleslalomu v Garmisch-Partenkirchnu Maruša Ferk. Na sobotnem je zasedla 21. mesto, današnji pa je bil zaradi goste megle prestavljen na jutri. Zmago je slavila Švicarka Lara Gut Behrami. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie in Italijanka Sofia Goggia. »Malo preveč napak je bilo. Eno sem naredila že zgoraj, preden se je vse sploh začelo. V ravninskem delu sem mogoče napadala malo preveč, saj me je zasukalo v enih vratih, na popolnoma neprimernem mestu. Vedela sem, da tisti zavoj po skoku lahko povzroča težave. V zraku sem poskušala zamenjati smer, a sem zašla iz idealne linije. Spodnji del je bil boljši,« je ocenila Maruša Ferk.

Chamonix v številkah Moški, slalom, sobota: 1. Noel (Fra) 1:38,58, 2. Zenhäusern (Švi) +0,16, 3. Schwarz (Avs) +0,19, 4. Aerni (Švi) +0,47, 5. Matt (Avs) +0,63 , 6. Meillard (Švi) +0,72 , 7. Horošilov (Rus) +0,87, 12. Hadalin +1,31, Dvornik in Marovt (vsi Slo) brez finala. Slalom, nedelja: 1. Kristoffersen (Nor) 1:37,81, 2. Zenhäusern +0,28, 3. Simonet (Švi) +0,66, 4. Muffat Jeandet (Fra) in Pertl (Avs) +1,03, 6. Schwarz +1,28, 7. Razzoli (Ita) +1,29, 15. Hadalin +1,59, Dvornik in Marovt brez finala. Vrstni red v svetovnem pokalu – slalom (9/11): 1. Schwarz 589, 2. Zenhäusern 443, 3. Foss Solevaag (Nor) 405, 4. Noel 373, 5. Feller (Avs) 348, 6. Kristoffersen 339, 7. Pinturault (Fra) 304, 23. Hadalin 115. Vrstni red v svetovnem pokalu – skupno (25/37): 1. Pinturault 924, 2. Schwarz 666, 3. Odermatt (Švi) 607, 4. Aamodt Kilde (Nor) 560, 5. Kristoffersen 544, 6. Meillard 526, 7. Zubčić (Hrv) 484, 36. Kranjec 163, 45. Hadalin 143, 58. Čater 112, 98. Kline 29, 101. Hrobat (vsi Slo) 25.