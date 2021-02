Matjaž Lesjak je pri 26 letih postal mister Slovenije. Ob razglasitvi pred šestimi leti je dejal, da ga je manekenstvo od nekdaj zanimalo, a se pred lepotnim tekmovanjem nikoli ni resno poglobil v to. Tekmovanja se je ambiciozni Ptujčan udeležil zelo premišljeno. Bil je prepričan, da je fizično in psihično pripravljen, prav tako je verjel, da bo to dobra odskočna deska v svet manekenstva. In to se je tudi zgodilo, saj je kot maneken dobil delo na modnih brveh evropskih modnih prestolnic.

Moška obleka mora biti kot ulita

Danes zagrizeni podjetnik praktično sredi epidemije vstopa na trg z lastno modno blagovno znamko Elite Blazer. Z njo želi, kot je dejal, uresničiti želje vsakega uglajenega moškega s težnjo po dovršenem modnem videzu. »Tudi sam sem imel problem pri iskanju primerne moške obleke. Prekratki rokavi suknjičev, preozki kroji srajc, preširoko krojene majice v ramenskem delu in po drugi strani prekratke hlačnice,« je povedal Lesjak in dodal, da noben moški, ki se zaveda moči urejenega videza, ne bo naredil kompromisa z neprilegajočimi se oblačili. »V moški obleki sem se zares odlično počutil šele takrat, ko mi je bila kot ulita. Neverjetno je, kako kakovost oblačila vpliva na razpoloženje in prezenco posameznika. Še posebej, ko je v igri kos elegantnega oblačila, kot na primer moška obleka.« Lesjak tudi vztraja, da je moški v suknjiču samozavestnejši, bolj prepričan v to, kar dela, v to, kar verjame, in predvsem, njegova prezenca izžareva ponos.

Sam težav, kako nositi suknjič ali elegantno obleko, nikoli ni imel. Kot pravi v smehu, ima to očitno že v krvi. »Ko je človek zadovoljen sam s seboj in s svojim življenjem, pride eleganca sama od sebe.« Moška oblačila s podpisom Elite Blazer so krojena po meri naročnika in upoštevajo vse vidike kakovosti. Izbrani in certificirani materiali iz Italije so poleg preciznih krojaških in šiviljskih tehnik zaščitni znak modnih kreacij, ki potujejo iz krojaške delavnice na Ptuju do zadovoljnega kupca v Sloveniji ali tujini. »Lahko potrdim, da za znamko stoji strokovno podkovana ekipa, ki verjame v razvoj in prihodnost znamke Elite Blazer.«