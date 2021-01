Pogled jim ne seže dlje od obvoznice

Te dni se je ob prvih usklajevalnih sestankih za umestitev drugega tira kamniške in dolenjske železniške proge vnovič izkazalo, kako kratkovidni in parcialni so interesi večine slovenskih županov. Ko so projektanti in predstavniki državne direkcije za infrastrukturo občinam predstavili več kot pol milijarde evrov vreden projekt, za katerega lahko upravičeno računamo, da bi ga izdatno financirali z denarjem iz Bruslja, se je večina županov na trasi odločila, da se bodo namesto o železnici raje pogovarjali o svojih lokalnih travmah.