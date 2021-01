V teh dneh se bo začela obnova daljšega od obeh lesenih mostov na Otočcu, ki vodi do znamenitega otoškega gradu na reki Krki, edinega rečnega gradu pri nas. Dela, ocenjena na 142.000 evrov, bo izvajalo podjetje CGP, končalo pa naj bi jih v dveh mesecih. Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, bodo zamenjali ograjo mostu, povozni parket, vzdolžne in prečne lege ter telekomunikacijski kanal. Les na mostu bodo globinsko, pod pritiskom impregnirali, kar naj bi zagotavljalo daljšo obstojnost.

Leseni most, dolg 64 metrov, je bil nazadnje temeljiteje obnovljen leta 2010, ko so zamenjali povozno konstrukcijo in ograjo, v zadnjih letih pa so v okviru rednih vzdrževalnih del nekajkrat zamenjali posamezne dele sloja desk. Kot so povedali na novomeški občini, je leta 2016 glavni pregled mostu pokazal dotrajanost lesenih konstrukcijskih elementov, kot so vzdolžne in prečne lege, letos pa so izvedli tudi izračun nosilnosti konstrukcije glede na trenutno stanje stebrov.

Ker je po njem speljan tudi avtomobilski promet, je most precej dotrajan, dodajajo na občini. »Most ima posebno vrednost, saj je skupaj z bližnjim gradom Otočec pomembna turistična točka, po mostu pa se pogosto sprehajajo tudi pešci.« Med obnovo bo most zaprt, obvozi bodo urejeni po okoliških poteh. Krajši most na drugi strani otoka je bil obnovljen pred petimi leti in ta hip njegova sanacija ni nujna, dodajajo na novomeški občini. ds