V predigri velikega finala sta se v Kairu pomerili Francija (šestkratni svetovni prvak) in Španija (dvakratni), dvoboj pa je suvereno pripadel slednji. Španci, pri katerih je blestel 30-letni Veszpremov vratar Rodrigo Corrales s 16 obrambami, so že po dobrih štirih minutah vodili s 4:0, v sedmi pa prvič s petimi goli prednosti (7:2). V španski reprezentanci sta blestela brata Alex in Daniel Dušebajev (nekdanji igralec Celja Pivovarne Laško), člana poljskih Kielc, ki sta skupaj dosegla kar 14 golov. Tudi zato se Francozi nikakor niso uspeli približati, izjema je bil le začetek drugega polčasa (15:16). Toda v nadaljevanju so Španci spet dodali plin in počasi, a zanesljivo višali naskok. In ko je bilo v 53. minuti rekordnih plus sedem (32:25), je bilo jasno, da bodo aktualni prvaki Evrope osvojili svojo četrto kolajno na SP (odslej imajo po dve zlati in bronasti), Francija pa je po bronu na prejšnjem SP 2019 ostala brez odličja.

Danska drugič ali Švedska petič na rokometnem Mt. Everestu – to je bilo še edino odprto vprašanje pred velikim finalom, sklepnim dejanjem tekmovanja v Egiptu. Danci so do boja za zlato kolajno prišli z osmimi zmagami na osmih tekmah, Švedi prav tako neporaženi, a s šestimi zmagami in dvema neodločenima izidoma (proti Belorusiji in Sloveniji). Na skandinavskem obračunu je bil v prvem polčasu izid kar desetkrat izenačen, najvišja prednost ene ali druge reprezentance pa je po enkrat znašala dva gola: pri 8:6 za Dansko in pri 12:10 za Švedsko. Najboljši strelec v prvih tridesetih minutah je bil s štirimi goli brez zgrešenega strela Danec Oris Nikolaj Nielsen, ki je na prejšnjih osmih tekmah skupaj dosegel le osem zadetkov, v povprečju pa je 34-letni levoroki ostrostrelec in član domačega kluba Bjerringbro-Silkeborg (zanj igra tudi Slovenec Sebastian Skube) igral v Egiptu manj kot osem minut na tekmo.

Tudi drugi polčas se je začel po scenariju iz prvega, toda le do izida 20:20, zadnjega remija na tekmi. Danci so si v 49. minuti prvič priigrali plus tri (23:20), enaka razlika pa je bila v nadaljevanju še dvakrat (24:21, 25:22). Švedi, ki so prvič po letu 2001 spet igrali v finalu SP, svoj zadnji naslov svetovnega prvaka od skupno štirih pa so osvojili prav v Egiptu leta 1999, so se v končnici najprej približali na 23:25, nato pa imeli dobri dve minuti pred koncem še sedemmetrovko za zmanjšanje razlike. Toda fantastični vratar Niklas Landin je ustavil kazenski strel Hampusu Wanneju, v napadu pa je piko na i postavil Magnus Landin. Danci so tako ubranili naslov svetovnih prvakov s tekmovanja pred dvema letoma na Danskem in v Nemčiji (takrat so v finalu premagali Norveško z 31:22), Švedi pa so osvojili svojo dvanajsto kolajno med svetovno elito in imajo zdaj po štiri zlate, srebrne in bronaste.