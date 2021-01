Žiriji tekmovanja je v Willingenu uspelo izpeljati eno serijo, ki pa je trajala skoraj celotni dve uri. Močan veter, ki je ves čas spreminjal smer, je povzročal obilico težav in veliko tekmovalcev je večkrat moralo zapustiti zaletno rampo. Za dober rezultat so skakalci danes tako potrebovali tudi obilico sreče. Z izjemno zahtevnimi razmerami se je od slovenske šesterice najbolje znašel Žiga Jelar, ki je skočil 135,5 metra, a je imel dobre razmere v zraku, kar ga je na koncu uvrstilo na 12. mesto. Bor Pavlovčič je znova pokazal, da se na največji veliki skakalnici počuti odlično. V slabih vetrovnih pogojih je zmogel 129 metrov in je bilo to dovolj za 15. mesto. Do točk sta prišla še Anže Lanišek, ki je bil mesto za Pavlovčičem in Tilen Bartol na 29. mestu. Brez točk sta ostala Lovro Kos (39.) in Timi Zajc (43.).

Težke razmere pa niso do živega prišle Halvorju Egnerju Granerudu, ki je kar nekaj časa moral čakati na vrhu naleta, da je dobil zeleno luč. Nato pa skočil izjemnih 149 metrov, kar je pomenilo še osmo zmago v sezoni. Drugi je bil Poljak Piotr Zyla, tretji pa domačin Markus Eisenbichler.