Zdravnik, ki se veseli smrti. Drugih.

Že večkrat sem omenil, da akademski nazivi sami po sebi ne zagotavljajo etičnega vedenja. Kljub temu spoznanju, ki se na žalost vse pogosteje potrjuje zlasti v kritičnih razmerah, se nam zdi, da od nekaterih poklicev utemeljeno pričakujemo največ mogočega spoštovanja do človeka. Tako je biti zdravnik posebna zaveza spremljati človeka od spočetja pa do odhoda. Na tej poti je dolžan po najboljših močeh in znanju pomagati, nikoli škodovati. Primum non nocere so to poimenovali že pred tisočletjema. A ker je človeška narava pokvarljiva in nagnjena k različnim skušnjavam, se celo zdravniki ne morejo pohvaliti z brezmadežnim cehom.