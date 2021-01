Ali so ministri te vlade supermani? Ne, zame so bolj tipi, ki dnevno smetijo po naši lepi državi s svojimi nepremišljenimi, nejasnimi, nepreglednimi, nedoslednimi, nesorazmernimi odločitvami. Ubogljivi so, seveda.

Janez Janša neumorno gradi drugo slovensko republiko. Tudi z izključevanjem in poniževanjem drugače mislečih. Tipi v vladi pa mu pri tem pridno asistirajo. Tudi tako, da so pripravljeni narediti in prevzeti – kar koli.

Lojze Peterle je v intervju na portalu Domovina sicer menil: »Kadar imaš veliko moč, si lahko tudi velikodušen, bolj vključevalen.« Vendar Janša tega intervjuja očitno ni bral. Velikodušen je le do svojih. Sicer pa ukazuje in ministri strumno miže ubogajo. Kot v vrtcu v daljni preteklosti, ko je »tov'ršica« rekla, da je treba zaspati. Saj ni vedno uspelo. Trudil si se pa, da te ne bi kregali. In tako nekako delujejo ministri. Dremajo in so pridni, saj prvi vse ve, narod pa je, prosto po Jelinčiču, tako ali tako »glup«.

Ampak epidemija bo enkrat minila. Zagotovo. Potem se bodo zares spet zgodili protesti. Jaz bom tam. Upam, da boste tudi vi.

Magda Plementaš Lombar, Kranj