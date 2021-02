Tehnologija čiščenja na osnovi sevanja UVC-žarkov, ki uničujejo mikroorganizme, je znana že več kot sto let. Še pred okoli petimi leti so jo v tovrstni obliki, torej kot zelo zmogljivo avtomatizirano in premično napravo za dezinfekcijo prostorov v zdravstvu, uporabljali samo v ZDA, v Evropi pa takih naprav skorajda ni bilo ali so bile zelo drage. Po znanstvenih izsledkih, da je tak način dezinfekcije zelo učinkovit v procesu čiščenja v bolnišnicah, je ekipa podjetja UVC Solutions, ki je bilo ustanovljeno leta 2016, začela razvijati lastno rešitev za UVC-dezinfekcijo prostorov in certificiran model leta 2018 poslala na preizkušnjo slovenskim bolnišnicam. Steripro so najprej uporabljali v Medicorju Izola, s predstavljanjem, izobraževanjem in testiranjem pa so se o učinkovitosti naprave prepričali tudi v drugih bolnišnicah, v več kot polovici vseh, ki so jo v zadnjem času kupile ali najele.

Veliko zanimanje iz domov za starejše občane

Na vprašanje, zakaj se je za steripro za zdaj odločila le polovica bolnišnic, soustanovitelj podjetja Matej Rajk odgovarja, da druge polovice očitno ne zmorejo dovolj učinkovito nagovoriti. »Zdravstvo je konservativno, kar je logično, saj upravlja zdravje, in glede novosti potrebuje dosti izobraževanja. To je najboljši način za promocijo takih inovacij in tako smo se tega tudi lotili. Vendar zaradi koronskih omejitev trenutno ne moremo hoditi v bolnišnice in tehnologije predstavljati osebju, ki je zadolženo za preprečevanje okužb. Dober glas pa se širi, kar kaže močno zanimanje iz domov za starejše občane. Tako aktivno vabimo bolnišnice in domove za starejše, ki si želijo zmanjšati število okužb in zaščititi svoje osebje, da brezplačno preizkusijo našo napravo in sami preverijo učinkovitost ter enostavnost njene uporabe.« Ameriška ambasada je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s katerim UVC Solutions intenzivno sodeluje, podarila dva aparata steripro, ki sta šla v Dom Danice Vugrinec v Mariboru in enoto Bokalce Doma starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik. Napravo pa že dve leti uporabljajo v Domu starejših občanov Bežigrad.

Med poletjem je bilo veliko povpraševanja tudi iz turistične industrije. »Steripro namreč pomaga pri dezinfekciji hotelskih sob in namestitvenih objektov, vendar je ključno preprečevanje aktivnega stika med ljudmi, ki pa ga dejansko strogo nadzorujejo ali preprečujejo samo v zdravstvu, kjer govorimo o reševanju življenj,« poudarja Rajk in nadaljuje, da je občutek pravzaprav sladko-grenak. Po eni strani je prav epidemija koronavirusa spodbudila zanimanje za napravo steripro, ki se ponaša z najvišjo ravnijo učinkovitosti, kakršno potrebujejo zdravstvene ustanove, po drugi strani pa jim je zaradi omejitve potovanj onemogočila predstavljanje v tujini, kjer se sicer odpirajo nove priložnosti in posli. Aprila lani je bilo podjetje prisotno v osmih državah, zdaj ima partnerje že v 27 državah, večinoma v Evropi in bližnji okolici.