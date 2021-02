Kovinskopredelovalno podjetje, ki je bilo nominirano za gazelo dravsko-pomurske regije, izdeluje panele, okna in vrata ter drugo opremo za čiste in sterilne prostore, ki jih potrebujejo farmacevtska podjetja, bolnišnice, laboratoriji in podjetja. Potrebe po tovrstnih prostorih se povečujejo, in to ne le zaradi covida, temveč v farmacevtski industriji nasploh, pove direktor in polovični lastnik podjetja Jernej Zupančič. »Lani smo morali zavihati rokave in zaposliti nove delavce, da smo lahko dohajali naročila, zaradi večjega obsega dela pa zaposlujemo še naprej,« odgovarja na vprašanje, kakšen vpliv je imela na podjetje koronska kriza. »Ob razglasitvi epidemije smo dobili klice kupcev, denimo iz belgijskega Pfizerja in avstrijskega MSD, da ne smemo ustaviti dela,« nadaljuje Zupančič.

Roki v farmaciji so kratki

»Zato so naši delavci hodili na gradbišča in delali ves čas, skupine pa se med seboj zaradi možnosti okužbe niso mešale. Nekaj izzivov smo imeli marca, ko so se zaprle meje z Avstrijo in en teden nismo mogli delati. Nato smo to uredili z avstrijskim veleposlaništvom in našimi kupci. Monterji so ves čas delali v Belgiji in tudi tovornjaki z opremo so neovirano prehajali meje. Za vsak primer smo imeli doma pripravljene ekipe, ki bi lahko vskočile, če bi kje prišlo do okužbe. Roki so bili nenormalni, vsepovsod se je delalo za proizvodnjo cepiva. Tako smo na primer tovarno, namenjeno za proizvodnjo cepiv za živali, predelali v prostore za proizvodnjo cepiva proti covidu-19. Samo decembra smo kupcem odpeljali 24 kamionov opreme in tudi v začetku letošnjega leta delamo vse sobote, obetajo pa se nam še novi posli. Tako smo bili zasedeni, da smo morali nekatere posle zavrniti, saj so roki v farmaciji kratki, pomemben je vsak dan.«

Prek Pfizerja, MSD (Merck, Sharp & Dohme) in Novartis-Alcona, ki so njegovi glavni kupci, ima Cleangrad dostop do belgijskega, nizozemskega, avstrijskega, nemškega in španskega trga. Tam nastopa enakovredno z drugimi ponudniki čistih prostorov, ki jih je v Evropi okoli 20 do 25, a je po kakovosti in hitrosti dobav med tremi najboljšimi. Podjetju je z multinacionalkami uspelo podpisati dolgoletne dogovore, vendar to še ne pomeni, da je njihov ekskluzivni partner, poudarja direktor. Farmacevtske družbe računajo na Cleangrad kot na resnega dobavitelja, a hkrati ves čas preverjajo, ali je podjetje stabilno in ali lahko financira projekte. Tako trenutno računajo na pogodbo z družbo MSD za gradnjo tovarne na Dunaju in opremljanje laboratorija za testiranje cepiv proti covidu-19 na Nizozemskem, sodelujejo tudi z inštitutom Serum, največjim izdelovalcem cepiva v Indiji, ki mu dobavljajo prehodne komore. Nova naročila pa prihajajo tudi iz Pfizerja, s katerim ima podjetje sklenjen dogovor o sodelovanju do leta 2022.