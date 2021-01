Še v tretje se je prejšnji teden na okrožnem sodišču v Ljubljani začelo sojenje Davidu Batiču zaradi poskusa uboja znanca novembra 2018. Tožilstvo 22-letniku očita, da je na parkirišču za Bežigradom z nožem v hrbet in ledveni del zabodel Evrisa R. »Obžalujem svoje dejanje, a nikomur nisem imel namena vzeti življenje,« je Batič še tretjič ponovil v zagovor. »Če bi hotel koga ubiti, ne bi tja prišel z mamo,« je povedal. Na prvem, kasneje razveljavljenem sojenju, ga je sodnica Vesna Podjed obsodila na pet let zapora, na drugem pa mu prisodila tri leta in tri mesece zapora. Višje sodišče je po prvem sojenju zahtevalo dodatno razjasnitev glede resnosti poškodb zabodenega, drugega pa je razveljavilo zaradi tehnične napake pri razlagi sodničine odločitve. Ker je bil obtoženi Batič v priporu že več kot dve leti, mu ga je sodnica Podjedova v petek morala odpraviti. Očitkov se bo tako namesto iz pripora odslej branil s prostosti.

8. novembra 2018 okoli pete ure popoldne se je David Batič za Bežigradom dobil z znancem Dinom, s katerim naj bi imela neporavnane račune zaradi avta in motorja. David se je tja pripeljal z mamo, z Dinom je prišel Evris R. Skoraj takoj, ko so mladeniči izstopili iz vozil, se je vnel prepir, zapele so tudi pesti. Evris pravi, da se je David zagnal vanj, ga zabodel, zraven pa se drl, da bo vse ubil. Davidova zgodba je drugačna. Evris je udaril prvi, in to tako močno po glavi, da se mu je kar stemnilo. Sledile naj bi številne brce in še več udarcev. Nekje vmes je David z nožem dvakrat zabodel Evrisa, a se trenutka, ko je izvlekel nož, sploh ne spominja. Vztraja, da ga je bilo takrat zelo strah in se je čutil ogroženega, saj sta ga napadala dva. Nož naj bi iz žepa jakne potegnil samo zato, da bi ju prestrašil. S seboj ga je imel vedno, vse od napada nanj kak mesec ali dva prej, v katerem so ga oropali za telefon in denar. »Takoj ko sem videl, da je ranjen, sem poklical reševalce, potem pa tudi počakal na policiste. Lahko bi zbežal, pa nisem,« je še enkrat razložil.

Priznal bi povzročitev hude poškodbe Batičev zagovornik Milan Bajda je dal znova vedeti, da bi njegova stranka priznala povzročitev telesne poškodbe, saj po njegovem zaradi odsotnosti naklepa ni šlo za poskus uboja. A je tožilstvo glede tega neomajno. Odvetnik vztraja, da hujših zdravstvenih posledic zabodeni ni imel. Na prvem sojenju je prevladalo mnenje, da bi Evris brez hitre zdravniške pomoči lahko umrl, na drugem sojenju pa so razčistili, da do tega ne bi prišlo. Res je, da vitalni organi niso bili poškodovani, da so bile poškodbe lažje, a je bilo to bolj zaradi sreče kot česa drugega. Po mnenju sodnice Podjedove, ki se je do tega opredelila že v prejšnjih postopkih, je vendarle šlo za poskus uboja, saj da je Batič meril v del telesa z vitalnimi organi, ne pa denimo v roko ali nogo. Prav tako ni šlo za ureznini, temveč vboda, obtoženemu tudi ni verjela, da se je zgolj branil, pri odločitvi ji je pomagalo izvedensko mnenje. Zaradi zmede pri razjasnjevanju, kdo je kdaj izstopil iz avta, kje je kdo stal ali ležal med napadom, pa tudi kdo vse je sploh bil na kraju incidenta, je sodnica Batiča prosila za risbo. Na njej je označil avtomobile in vse prisotne, ki so bili vpleteni v pretep ali pa so ga samo spremljali. Sojenje se nadaljuje čez dva tedna, ko naj bi bil prek videokonference iz pripora zaslišan zabodeni Evris R., poleg njega pa vsaj še Dino.