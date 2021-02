Franc Bogovič o tem, da Kitajska in Rusija prek Srbije s cepivi izvajata pritisk na EU

»Predsednica vlade Ana Brnabić se je cepila z evropskim cepivom, predsednik parlamenta Ivica Dačić z ruskim Sputnikom, medtem ko je predsednik države Aleksandar Vučić na letališču pričakal pošiljko enega milijona odmerkov cepiv, ki ga je poslala Kitajska, in se je s tem kitajskim cepivom tudi sam cepil. Tako je Srbija s 5,32 odmerka cepiva na 100 prebivalcev postala na evropskem kontinentu država z največjo precepljenostjo. S tem seveda Kitajska in Rusija, ki imata strateške interese v Evropski uniji, prek Srbije izvajata pritiske na EU, ki so tudi dobro piarovsko podkrepljeni.«