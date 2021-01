Pred tridnevnim tekmovanjem za svetovni pokal v Falunu je Anamarija Lampič (skupaj z Evo Urevc in bratom Janezom) opravila priprave v Oberstdorfu, kjer se bo 23. februarja začelo svetovno prvenstvo, ki je tudi glavni cilj letošnje sezone. Lampičeva se je tam že 15. januarja pridružila treningom reprezentance Italije, od koder je tudi njen osebni trener Stefano Saracco, Urevčeva in Lampič pa sta prišla tri dni kasneje po državnem prvenstvu v Planici. Z osemdnevnimi pripravami v Oberstdorhu je bil zelo zadovoljen tudi glavni trener Nejc Brodar, kajti proge so bile odlično pripravljene, Slovenci pa so med drugim opravili tudi skupni trening (neuradni ekipni sprint) z reprezentancama Nemčije in Italije. Edina črna pika je bil vlom v kombi slovaškega serviserja slovenske reprezentance, a na srečo vlomilci niso odnesli nobene opreme (razbili so sprednjo šipo, vzeli pa le navigacijo in vrečke z bomboni), vozilo pa je moralo na servis. Slovenska odprava se je po treningu v Oberstdorfu za dva dni vrnila v domovino, potem pa se odpravila proti Švedski: trenerji in serviserji s kombiji, tekmovalci pa z letalom.

Na petkovi uvodni preizkušnji na deset kilometrov v prosti tehniki je nastopila le Urevčeva (60. mesto med 68 tekmovalkami, + 2:59,2 za zmagovalko, Američanko Jessie Diggins), na sobotni tekmi v klasični tehniki na deset kilometrov s skupinski startom pa samo Lampičeva. Po tritedenskem tekmovalnem premoru je bila 25-letnica iz Valburge po polovici proge na 27. mestu, potem pa je (kot je napovedal, če se ne bo dobro počutila) v hudem mrazu – bilo je kar minus 20 stopinj Celzija – odstopila. V sprintu v ciljni ravnini je zmagala Švedinja Linn Svahn, Anamarija Lampič pa je takole pojasnila razloge za svoj odstop: »Prvič v življenju se mi je zgodilo, da sem odstopila. Kar čudno je. Sem razočarana, ker sem prvi krog odtekla v redu. Enostavno me je v drugem krogu me je, ne vem zakaj, kar zadušilo, tiščalo me je v prsih. Ne vem še čisto točno, kaj je bil vzrok. Čakala sem, da bo to minilo, a je bilo slabše in slabše. Nisem se pobrala iz tega in potem sem se odločila, da odstopim.«

Kvalifikacije na današnji sprinterski tekmi v klasični tehniki v Falunu sta obe Slovenki uspešno končali in se zlahka uvrstili v četrtfinale. Za zmagovalko, Norvežanko Johanno Hagstroem, je Lampičeva zaostala za šest sekund in trinajst stotink ter osvojila deveto mesto, Urevčeva 17. (+ 8,90) med 30 tekmovalkami, ki so si pritekle drugi del tekmovanja, v moški konkurenci pa se Janez Lampič (39. mesto) ni prebil v izločilne boje. V četrtfinalu je bila Anamarija Lampič v svoji skupini - pet skupin s po šestimi tekmovalkami – prepričljivo najhitrejša, Eva Urevc pa je ostala brez polfinala.

Tudi v polfinalu je Lampičeva odlično opravila svoje delo, saj je bila v svoji skupini prva, med vsemi dvanajstimi polfinalistkami pa je dosegla najboljši čas. Slovenka, ki je prvič tekla v rdeči majici vodilne v posebnem seštevku sprinta, je imela v velikem finalu vseh pet nasprotnic iz Skandinavije – tri Švedinje in dve Norvežanki. Takoj po startu je prevzela vodilni položaj pred Svahnovo in prvo mesto držala do pol minute pred koncem finalnega teka. V zadnjem delu je bila Svahnova za odtenek hitrejša in je v letošnji sezoni že četrtič slavila v sprintu, o drugem mestu pa je odločal fotofiniš. Lampičeva in Švedinja Jonna Sundling sta imeli sicer enak zaostanek za zmagovalko (33 stotink sekunde), a je slovenska tekačica bolje stegnila nogo in za nekaj centimetrov prehitela tekmico v boju za drugo mesto.