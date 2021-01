STO je nagrado osvojila v konkurenci 18 promocijskih videov 12 sodelujočih evropskih nacionalnih turističnih organizacij v kategorijah družbene odgovornosti in vrednosti turizma v povezavi s covidom-19 ter promocijskih videov destinacij.

Z videom, ki je bil objavljen aprila lani, je STO na družbenih omrežjih vabila sledilce iz tujine k inspiraciji in sanjarjenju o Sloveniji ter načrtovanju obiska v prihodnosti s sporočilom: ostani doma. V videu, pripravljenem v času spomladanskega vala epidemije, so bili uporabljeni posnetki, ki so nastali za video Slovenia Green, ki Slovenijo prikazuje kot zeleno destinacijo s poudarkom na trajnostnih sporočilih o zeleni Sloveniji.

»Veseli me, da je mednarodna strokovna žirija v močni konkurenci nacionalnih turističnih organizacij Evrope prepoznala iskreno sporočilo videa Time to stay home, ki smo ga pripravili v obdobju negotovosti ob prvem valu epidemije lani spomladi in temelji na občutkih in upanju na lepši jutri,« je nagrado komentirala direktorica STO Maja Pak.

»Z videom, ki odraža vrednote znamke I feel Slovenia, smo želeli s pozitivno naravnano komunikacijo in premišljeno zgodbo sledilce iz tujine povabiti k sanjarjenju o Sloveniji ter načrtovanju obiska v bližnji prihodnosti. Tovrstne nagrade in priznanja krepijo prepoznavnost Slovenije kot zelene, v trajnost usmerjene butične destinacije, kar bo pomembno vplivalo na pridobitev zaupanja turistov v obdobju ponovnega zagona turizma,« je še dodala.

Video je po uradni objavi na družbenih kanalih Feel Slovenia v nekaj dneh dosegel več kot 300.000 spletnih uporabnikov. Z oboževalci ga je na svojih družbenih omrežjih delil tudi košarkarski zvezdnik in ambasador slovenskega turizma Luka Dončić.

Zmagovalni video je ustvarila produkcijska hiša TENT na čelu z mednarodno prepoznavnim fotografom Cirilom Jazbecem. Mednarodno žirijo tekmovanja ETC-CIFFT sicer sestavljajo strokovnjaki s področij turizma, avdiovizualnih komunikacij, odnosov z javnostmi, trženja in oglaševanja.