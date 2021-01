Protesti v podporo Navalnemu, ki potekajo že drugi konec tedna zapored, so se danes najprej začeli v Vladivostoku na ruskem Daljnem vzhodu, sedaj pa potekajo tudi v ruski prestolnici Moskva in St. Peterburgu ter številnih drugih mestih.

Ruska policija je doslej po navedbah neodvisne organizacije OVD-Info, ki spremlja proteste, pridržala najmanj 2200 ljudi v 70 mestih, od tega 520 v Moskvi in 242 v St. Peterburgu.

Oblasti so pred načrtovanimi shodi zaprle središča ruskih mest, tudi v Moskvi. Na ulicah mest je nameščenih več tisoč pripadnikov policije, opremljenih za posredovanje v izgredih.

V Moskvi so zaprli več postaj podzemne železnice in omejili gibanje. Prestolnica je na nekaterih mestih dobila videz oblegane trdnjave.

Zgodaj popoldne se je nekaj tisoč ljudi ob podpori trobljenja avtomobilov odpravilo proti moskovskemu parku Sokolniki.

Aretirali tudi soprogo Navalnega

Po poročanju več opozicijskih medijev je policija aretirala soprogo Navalnega, Julijo, ko se je ta pridružila protestnikom.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes obsodil ruske oblasti zaradi njihovega "ostrega" ukrepanja proti miroljubnim protestnikom in novinarjem v državi.

»Ponovno pozivamo Rusijo, naj izpusti vse pridržane zaradi zavzemanja za človekove pravice,« je zapisal na twitterju.

Ruske oblasti so minulo soboto na protivladnih protestih po vsej državi pridržale več kot 4000 ljudi. Policija je poleg tega preiskala domove in pisarne več sodelavcev Navalnega in jih prav tako pridržala.

44-letni Navalni se je 17. januarja vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, naslednji dan pa zanj odredile 30-dnevni pripor.