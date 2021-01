Po podatkih vlade so v soboto opravili 2408 PCR testov in z njimi potrdili 482 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 20 odstotkov. V soboto so opravili tudi 2211 hitrih testov in z njimi odkrili 98 okužb. Pozitivnih je bilo torej 4,4 odstotka hitrih testov, je vlada objavila na Twitterju.

V soboto je bolnišnično oskrbo potrebovalo šest bolnikov več kot dan prej, število bolnikov na oddelkih intenzivne terapije pa je ostalo enako kot v petek. V soboto je umrlo devet bolnikov s covidom-19 manj kot v petek.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 so do zdaj skupno umrle 3503 osebe, pri katerih so potrdili okužbo s koronavirusom. V državi je 17.244 aktivnih primerov okužbe.