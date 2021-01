Dončić je v 33 minutah igre ob precej zanesljivem metu (12 košev od 22 poskusov) dosegel 29 točk in prispeval še osem skokov in sedem podaj. A to ni bilo dovolj za zmago na domačem parketu proti Phoenixu, ki jo je za goste z odlično predstavo v zadnji četrtini priigral organizator igre Paul. Ta je tekmo zaključil z 29 točkami in 12 podajami.

Paul je predvsem v zadnjih štirih minutah tekme uspel Phoenix pripeljati do odločilnega vodstva s serijo akcij, v katerih je uspešno zaključil s košem ali podajo. Pri zmagi Phoenixa, ki je igral brez prvega strelca Devonteja Bookerja, je pomembnih 18 točk in 17 skokov dodal Deandre Ayton.

Phoenix je tako Dallasu zadal še en udarec v težkem obdobju. Moštvo je zdaj pri izkupičku 8 zmag in 12 porazov v sezoni. »Kako žalostna tekma,« je dejal trener Dallasa Rick Carlisle. »Sredi tretje četrtine nam je uspelo priti do vodstva 15 točk ... oni pa so po naših napakah uspeli preobrniti potek,« je izpostavil.

Do vodstva s 74:59 po šestih minutah drugega polčasa je Dallas prišel predvsem na krilih Dončića, ki je 18 od svojih točk dosegel ravno v tretji četrtini.

»Mislim, da smo tokrat bili vsi nekoliko utrujeni,« je po tekmi dejal Dončić, ki se je skupaj z moštvom po porazu na gostovanju pri Utah Jazz vrnil šele zgodaj v soboto, le 16 ur pred tekmo s Phoenixom. »Mislim, da smo vsi trdo garali, na koncu pa imeli nekaj smole,« je dodal.