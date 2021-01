V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo zjutraj ponehala. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Goriškem in ob morju malo nad 0, najvišje dnevne pa od 0 do 3, na Primorskem do 9 stopinj.

Obeti: V torek bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V sredo bo na vzhodu še delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Zapihal bo jugozahodni veter.