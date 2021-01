Na tržnico z morskimi sadeži Huanan, na kateri so prodajali tudi divje živali in ki je zaprta od lanskega decembra, so smeli vstopiti z vozilom preiskovalne skupine WHO.

Strokovnjaki WHO, ki so v četrtek v Wuhanu končali 14-dnevno karanteno, so v petek začeli s preiskavo na terenu. Njihova naloga je, da skupaj s kitajskimi kolegi skušajo izslediti izvor novega koronavirusa. Tega so prvič odkrili pred več kot letom dni v Wuhanu, od takrat pa je po vsem svetu zahteval več kot 2,2 milijona življenj.

Prihod strokovnjakov WHO je Kitajska, ki je tarča kritik, da je prikrivala prve izbruhe bolezni, dolgo prelagala. Peking ne želi biti glavni krivec za pandemijo covida-19. Kitajske oblasti že mesece širijo dvom o tem, ali se je virus res prvič pojavil na Kitajskem.

Mednarodni strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je virus najverjetneje preskočil na človeka z netopirja. Po eni od teorij, ki jo je zagovarjal tudi bivši ameriški predsednik Donald Trump, pa je virus ušel iz laboratorija v Wuhanu, kjer so znanstveniki preučevali koronaviruse, kar Kitajska odločno zanika.