Fico je najprej na pogovore sprejel predstavnike Gibanja pet zvezd. »Ponovili smo, da je izbira Conteja za vodenje vlade neizpodbitna,« je po pogovorih povedal vodja gibanja Vito Crimi. Dodal je, da je treba hitro najti odgovor.

Povedal je še, da so pripravljeni sodelovati z vsemi partnerji, ki so bili v koaliciji. Ta je poleg gibanja vključevala še levosredinsko Demokratsko stranko (PD), manjšo levo stranko Svobodni in enakopravni ter Živo Italijo nekdanjega premierja Mattea Renzija, ki je z izstopom povzročila padec vlade.

Ponovnemu sodelovanju z Renzijem naj bi sicer nasprotovalo okoli 10 članov gibanja, ki so zato zagrozili z izstopom, so dopoldne poročale tuje tiskovne agencije.

S predsednikom spodnjega doma italijanskega parlamenta se medtem že sestajajo tudi predstavniki PD. Njihov vodja Nicola Zingaretti je pred pogovori dejal, da je Conte edina oseba, ki lahko vlado drži skupaj.

Fico bo danes sprejel še predstavnike manjše leve stranke Svobodni in enakopravni ter Žive Italije. Renzi je v petek povedal, da je Mattarellova izbira modra. Njegova stranka pa želi delati na vsebinah, kot so cepiva, šole, delo in načrt za okrevanje.

Na premierskem položaju bi sicer raje videl koga drugega kot dosedanjega premierja, navajajo tuje agencije.

V nedeljo bo predsednik poslanske zbornice govoril še z manjšimi skupinami poslancev in senatorjev. Predsednik republike mu je sicer dal do torka čas, da ugotovi, ali bi lahko parlamentarne stranke oblikovale tretjo vlado pod vodstvom Conteja.

Če to ne bo mogoče, bi lahko predsednik za mandatarja za sestavo vlade imenoval nekoga drugega. Med možnostmi za izhod iz krize sta med drugim vlada narodne enotnosti in tehnična vlada. Če ne bo nikomur uspelo dobiti zadostne podpore v parlamentu, pa bo moral Mattarella sklicati predčasne volitve.