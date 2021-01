Osmi poraz Real Madrida to sezono, četrti v LaLigi

Nogometaši Real Madrida so znova razočarali svoje zveste privržence. V zadnjih desetih dneh so izgubili v španskem superpokalu, se poslovili od kraljevega pokala, danes pa so doživeli še hud udarec v boju za ubranitev naslova v španskem prvenstvu. Na domačem stadionu so izgubili proti Levanteju z 1:2.