Avstrijska policija v St. Antonu kaznovala 96 tujcev zaradi kršenja protikoronskih pravil

Dunaj, 30. januarja - Avstrijska policija je v smučarskem središču St. Anton na Tirolskem odkrila 96 tujcev iz vse Evrope, ki so kršili pravila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Vsi so morali plačati globo.

Župan St. Antona Helmut Mall je ta teden dejal, da je v zadnjem času v kraj prišlo več deset mladih turistov iz vse Evrope, ki so zaobšli protikoronska pravila. V Avstriji smučišča obratujejo, vendar so hoteli zaprti za turiste.

Tirolska policija je v petek zvečer sporočila, da so bili med tistimi, ki so jih odkrili pri kršenju pravil in kaznovali, Britanci, Danci, Švedi, Romuni, Nemci, Avstralci, Irci in Poljaki.

Policisti so spoštovanje pravil v St. Antonu preverjali v petek zvečer, kršitelje pa so kaznovali z do 2180 evri kazni, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Avstriji je od 26. decembra v veljavi že tretje zaprtje države. Veljajo tudi stroga pravila glede vstopa v državo, s čimer želijo preprečiti naval smučarjev iz tujine. Številni kljub temu izkoriščajo luknje v pravilih.

Turistične namestitve so trenutno odprte samo za poslovne potnike. Župan St. Antona je povedal, da so tujci, ki so prišli v kraj, ob prijavi navedli, da iščejo delo, čeprav trenutno ni na voljo nobenih delovnih mest.