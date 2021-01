Po navedbah lokalnih oblasti je samomorilski napadalec z vozilom zapeljal v vojašnico v omenjenem okrožju. V napadu so bili še štirje vojaki ranjeni.

Odgovornost za napad so prevzeli talibani. Njihov tiskovni predstavnik Zabjulah Mudžahid je sporočil, da je bilo v napadu ubitih in ranjenih 50 vojakov.

V tej pokrajini sicer delujejo tako talibani kot skrajneži Islamske države, ki občasno izvajajo napade na afganistanske varnostne sile.

V pokrajini Vardak v osrednjem delu države pa je bilo v spopadu med policijo in oboroženo skupino lokalnega poveljnika ubitih sedem članov skupine, je sporočilo afganistansko notranje ministrstvo. Policija je aretirala 68 pripadnikov skupine, ki so ovirali delo policije v okrožju Behsud.

Predstavnik lokalnih oblasti Mahdi Rasik je incident opisal drugače. Zatrdil je, da so policisti streljali na mirne protestnike, pri čemer so jih 11 ubili in jih 20 ranili. Spopad je po njegovih navedbah izbruhnil, ko je policijski šef napovedal, da bo sprožil operacijo proti lokalnemu poveljniku Alipurju, ki je pripadnik hazarske etnične skupnosti.