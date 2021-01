V prvem delu noči bo pričelo deževati, meja sneženja se bo do jutra marsikje spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem ob burji okoli 6 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno. V notranjosti Slovenije bo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Padavine bodo popoldne od severa slabele. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Goriškem in ob morju od 5 do 8 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in v torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost.