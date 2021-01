Tantalove muke poslancev DeSUS: koga izbrati, Erjavca ali Janšo?

Premier Janez Janša je poslancem DeSUS postavil ultimat: do srede morajo povedati, ali bodo sodelovali z vlado ali ne. Prvak DeSUS Karl Erjavec pa jih je pozval, naj izberejo med njim in Janšo. Za prihodnji teden je koalicija KUL napovedala vložitev interpelacij zoper Simono Kustec in Vaska Simonitija.