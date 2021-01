V prvem polfinalu sta se pomerila šestkratni (Francija) in štirikratni svetovni prvak (Švedska), za novo presenečenje pa so poskrbeli zdesetkani Skandinavci. Francozi so na tekmi vodili le enkrat (7:6), že v prvem polčasu pa so štirikrat zaostajali za štiri gole. Kot blisk hitri (pol)protinapadi, učinkoviti Hampus Wanne (11 golov) in odlični vratar Andreas Palicka (12 obramb) so bili nerešljive uganke za Francijo, pri kateri sta vratarja Vincent Gerard in Yann Genty v 60 minutah skupaj zbrala le štiri obrambe. Po uvrstitvi Švedov v jutrišnji finale ob 17.30 je prvič konkretno zadišalo sredi drugega polčasa, ko so prvič povedli za pet (23:18), dokončno pa v 56. minuti pri enaki prednosti (29:24).

O fantastični švedski predstavi dovolj pove že podatek, da je imela ekipa norveškega selektorja Glenna Solberga neverjetno 86-odstotno učinkovitost pri strelih na gol, tekmeci pa le 59-odstotno. »V Egipt smo prišli z zelo oslabljeno zasedbo. Če bi mi nekdo pred prvenstvom dejal, da bomo igrali v finalu, bi ga imel za zelo čudnega. A uspelo nam je nekaj fantastičnega, sanjskega, to je noro,« je bil navdušen Andreas Palicka, 34-letni vratar nemškega kluba Rhein Neckar Löwen in sin češkega očeta Miroslava.

Finale pred finalom – to je bila napoved drugega obračuna med aktualnimi svetovnimi prvaki Danci in aktualnimi evropskimi prvaki Španci. Danska, ki je bila do petka skupaj s Francijo edina reprezentanca na SP s popolnim točkovnim izkupičkom (sedem tekem in sedem zmag), je v 18. minuti vodila že z 13:8. Predvsem po zaslugi dolgolasega Mikkela Hansena s šestimi goli (skupaj jih je dosegel 12), a španski veterani – med 20 igralci jih je kar polovica starejših od 30 let – so se v končnici nekajkrat približali le na minus ena. Nazadnje v 58. minuti pri 33:34, v odločilnem napadu za remi in podaljške pa je strel Rubena Marchana ustavila vratnica in španskih sanj o uvrstitvi v finale je bilo konec.