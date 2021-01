Beograjski Partizan je imel v lanski sezoni visoke cilje, želel je v evroligo. Pod vodstvom Andree Trinchierija je bil na dobri poti, da uresniči zastavljeno, a je nato udaril koronavirus in razblinil sanje črno-belih, ki so se s tem težko sprijaznili. Finančni vložek je bil namreč visok, posledice pa so vidne v letošnji sezoni. Trinchieri je zapustil Beograd, njegov pomočnik Vlado Šćepanović se v vlogi glavnega trenerja ni znašel, zamenjava Sašo Filipovski pa stežka krmari naluknjano barko. Za nameček za srbsko moštvo prihaja še obračun v ligi ABA s Cedevito Olimpijo, ki v letu 2021 igra odlično. Drugi slovenski predstavnik Krka gostuje pri Ciboni.

Ljubljančani po štirih zaporednih zmagah letijo visoko, v novem letu pa so do zdaj na sedmih tekmah izgubili le na gostovanju pri Virtusu v Bologni. Olimpija Jurice Golemca deluje vse bolje in ima vse več razpoloženih posameznikov, kar ji daje širino, nasprotnikom pa glavobole pri pripravi. Trener zmajev čaka še na dvig forme Riona Browna in Alena Hodžića, ki sta za zdaj v letošnji sezoni največja dolžnika.

Golemac ob tem ves čas zahteva boljšo igro v obrambi, je pa lahko sila zadovoljen z napredkom v skoku. Olimpija je imela z njim vso sezono težave, pri zadnjih štirih zmagah pa ga je vsakokrat dobila. Ravno skoki v napadu so Ljubljančane pogubili na prvi tekmi proti Partizanu. V Beogradu sta za tokratne goste še igrala Nemanja Gordić, ki je prestopil v Mornarja, in Codi Miller-McIntyre, ki je na izhodnih vratih in ne trenira več z ekipo, novinec pa je branilec Joshua Perkins. Partizan je zadnji dve tekmi v ligi ABA izgubil proti Borcu in Budućnosti, s sedmimi zmagami in osmimi porazi pa je že izpadel iz realnih kombinacij za polfinale. »Čaka nas fizično zahtevna tekma. V Beogradu nas je Partizan, ki je odlična ekipa z zelo dobrim trenerjem, 'pretepel', hkrati pa pobral veliko skokov v napadu. Ritem tekem je peklenski, a smo vsi zdravi in bomo dali vse od sebe, da dosežemo novo zmago,« pravi Jurica Golemac, ki je v letošnji sezoni z igralci na trinajstih domačih tekmah klonil le proti Mornarju.

Po težkem porazu proti Zadru za Krko znova prihaja tekmec po meri, zato morajo biti Novomeščani odločeni, da proti Ciboni popravijo bled vtis z zadnje tekme v ligi ABA. Veliko bo pri tem na trenerju Vladimirju Anzuloviću, ki mora ustrezno dvigniti in motivirati igralce. »Čaka nas četrta tekma v sedmih dneh. Gostovanje pri Ciboni je za Krko vedno težko. Skozi tekmi v domačem prvenstvu smo dvignili energijo, tudi treniramo dobro. V Zagreb nikakor ne potujemo z belo zastavo,« sporoča Vladimir Anzulović.

Liga ABA, 17. krog, danes ob 17. uri: FMP – Budućnost, ob 19. uri: Olimpija – Partizan, ob 21. uri: Mornar – Borac, jutri ob 19. uri: Cibona – Krka, ponedeljek ob 18. uri: Mega – C. zvezda, ob 21. uri: Igokea – Split.