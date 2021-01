Ivica Buljan, ravnatelj Drame HNK, režiser, ki deluje tudi v Sloveniji, se je zato odločil, da se igralki, četudi mrtvi, v imenu gledališča opraviči. »Opravičevati se mrtvemu je pozno. V življenju smo imeli mnogo priložnosti, da to storimo, a nismo. Smrt Mire Furlan me je prizadela kot mnoge druge, ki so jo imeli radi. Mira je bila izjemno dobra igralka, pisateljica in humanistka,« je opravičilo začel Buljan, ki je napisal še, da jo je oboževal v vseh filmih, najbolj pa v gledališču. »Kot ravnatelj Drame HNK me je sram zaradi dogodkov, ki so Miro Furlan prisilili, da zapusti gledališče in Zagreb. Mira, prosim te, oprosti. Oprosti pa tudi vranam, ki so bile ob pravem času na pravem mestu, da to rečejo, pa niso. Danes pa krakajo in nas obtožujejo za svojo nečisto vest.«

Pripravila Tina Bernik