»Če bi snemala zgodbo, ki bi govorila o materinstvu in telesu, čutim, da bi to morala storiti režiserka,« je še povedala v intervjuju in dodala: »Ne želim biti v tistih groznih prizorih seksa, ko si ves naoljen in vsi stokajo. To me ne zanima.« Meni namreč, da za takšne prizore lahko uporabijo koga drugega, sama pa se z njimi ne bo ukvarjala, in sicer tudi zato, ker je »to telo rodilo dva otroka in raje ne bi stala gola pred skupino moških«. Igralka, ki je zaslovela z vlogo v filmu Zadeni kot Beckham iz leta 2002, je znana po svojih neomajnih stališčih. To dobro vesta tudi njena otroka, saj je hčerki na primer prepovedala gledanje Disneyjevih filmov zaradi njihovega prikazovanja žensk, s katerim se sama ne strinja.