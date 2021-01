Oglas ne omenja diskretnosti, ki je v Buckinghamski palači samoumevna, je pa res, da se tudi v kraljevi družini vedno najde kdo, ki mu taktnost ni najbližja. Ena takšnih je yorška vojvodinja Sarah Ferguson, nekdanja žena princa Andrewa, ki rada pove svoje mnenje, tudi če se ne sklada z uradnim stališčem kraljeve družine. Tako v zadnjem intervjuju, ki ga je dala za revijo US Weekly, ni mogla prehvaliti Netflixove serije Krona, s katero so v zadnji sezoni, v kateri so obdelali zakon princa Charlesa in princese Diane, razjezili kraljico, princa Charlesa pa tudi Williama. Kot je povedala Sarah Ferguson, serijo obožuje. Poleg tega, da je lepo posneta, ji je všeč tudi, kako so uprizorili njeno poroko z Andrewom.