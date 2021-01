Ni pa ideja, da bi vodenje zdravstvenega resorja prevzel »eden naših«, tako od muh, le Tonin je slaba kadrovska izbira. Mi predlagamo, da naj minister za zdravje postane dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, zdravstvo in prehrano. Prvič, ker je doktor. Drugič, ker je kot minister za kmetijstvo že pristojen za vprašanja zdravstvenega varstva živali (veterina), zato bi moral biti pristojen tudi za vprašanja zdravstvenega varstva ljudi (medicina), še posebej ker se koronavirus menda širi tudi med štirinožci. Tretjič, ker mu je blizu skrb za zdravje (varna hrana). In četrtič, ker je v kmetijstvu ravno zdaj mrtva sezona in ima minister časa na pretek.