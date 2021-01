Ljubljanski grad je bil od 14. marca do 3. maja zaprt, naslednje zaprtje je sledilo od 24. oktobra do 18. decembra, občutno manj je bilo tudi tujih turistov, predvsem tistih iz bolj oddaljenih držav. Že spomladi so na ljubljanskem gradu zato ocenili, da bodo zaradi epidemije utrpeli približno 70- do 80-odstotni upad obiska. »Do konca leta smo res zabeležili približno takšne številke: števci prehodov so zabeležili 313.964 obiskovalcev ljubljanskega gradu, leto prej 1.336.190. Tirna vzpenjača je prepeljala 97.600 potnikov, kar je dobrih 83 odstotkov manj kot leto prej,« so sporočili z ljubljanskega gradu in dodali, da so z nekaj manj kot 60 odstotki sicer še vedno prevladovali tuji obiskovalci, a se je v primerjavi z letom 2019 precej povečal delež domačih gostov, s 24 na 40 odstotkov. Kljub drugačnemu letu, zaznamovanemu s pandemijo, so v grajskih prostorih izvedli 224 dogodkov, od tega 122 dogodkov na kulturno-umetniškem področju, ki so nastali v produkciji javnega zavoda Ljubljanski grad.