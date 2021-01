Pri izhodnih terminalih 1 in 5 bo po novem stal čitalnik kartice urbana. Ob izstopu bodo uporabniki prislonili kartico na čitalnik, ki bo zaznal opravljen nakup parkirnine po sistemu P+R in odprl izhodno zapornico. Kot so pojasnili v LPT, s to novostjo ukinjajo način izstopa iz garažne hiše, za katerega so morali uporabniki sistema P+R za dvig zapornice ob izstopu poklicati center za upravljanje, zapornico pa so dvignili tamkajšnji zaposleni. Poskusno obdobje bo trajalo predvidoma do petka, 5. februarja, nato pa se bo nov način parkiranja uporabljal od ponedeljka do petka. V poskusnem obdobju bodo na izhodnih 1 in 5 prisotni delavci, ki bodo uporabnikom na voljo za dodatna pojasnila in odpravo morebitnih težav. Vstop v parkirno hišo v Stožicah ostaja nespremenjen, prav tako cene parkiranja. Parkiranje na parkirišču P+R stane 1,20 evra in vključuje dve vožnji z mestnim avtobusom. Uporabniki parkirne hiše, ki ne bodo parkirali po sistemu P+R, parkirnine ne bodo poravnali na urbanomatu, pač pa na avtomatski blagajni poleg njega, in sicer po veljavnem ceniku za osebna vozila.