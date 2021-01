Petinpetdeset skakalcev iz 15 držav se je zbralo v Willingenu v Nemčiji, ki se ponaša z največjo skakalnico na svetu. Njena uradna velikost je 147 metrov, a ker omogoča skoke čez 150 metrov, je že prava mala letalnica. Ker je danes pihal močan vzgonski veter, so skakalci uživali v dolgih skokih. A med njimi ni bilo Slovencev, čeprav imajo sloves rojenih letalcev.

Poljak Stekala zmagovalec kvalifikacij s skokom 152 metrov

V kvalifikacijah je bil najboljši Tilen Bartol na 22. mestu. Bor Pavlovčič je s 27. mestom zaostal za skokom 149 metrov, ki ga je prikazal v drugi seriji za trening, ki je bila nato zaradi vetra prekinjena po 39 skakalcih. Anže Lanišek (35. mesto) se še ni spoprijateljil s skakalnico, v uteho mu je lahko, da sta bila v težavah še dva asa – Poljak Kamil Stoch na 29. mestu (skok 129,5 m) in Nemec Karl Geiger, svetovni prvak v poletih, na 42. mestu (skok 118,5 m). Žiga Jelar je bil 36., medtem ko je povratnik v reprezentanci Timi Zajc z 49. mestom komaj ujel uvrstitev na tekmo. Skromen nastop 20-letnega Zajca v kvalifikacijah (118,5 m) je neprijetno presenečenje, saj je bil v prvi seriji za trening s 129 metri najboljši Slovenec (19. mesto), v drugi pa je pristal pri 127 metrih. Debitant v svetovnem pokalu, 21-letni Lovro Kos (52. mesto), je bil med peterico skakalcev, ki so izpadli v kvalifikacijah. Slovenija je v osrčje Nemčije dopotovala v okrnjeni zasedbi, saj zaradi koronavirusa manjkajo bratje Prevc. Cene je manjkal že minuli teden v Lahtiju, jutri se mu izteče desetdnevna karantena, in če bo na testiranju negativen, se bo lahko vrnil na trening.

V kvalifikacijah je zmagal Poljak Andrzej Stekala s skokom 152 metrov, drugi je bil vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, Norvežan Halvor Egner Granerud, in tretji domači as Markus Eisenbichler. Čeprav je Poljak Klemens Muranka s skokom 153 metrov postavil nov rekord skakalnice, je bil peti, saj je skočil z dveh naletnih mest višje in ni doskočil v telemark. Jutri se bo tekma začela ob 16. uri, v nedeljo pa ob 16.15.