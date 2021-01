»Spoštovani odločevalci! Kot ravnateljica, v imenu učiteljev in ostalih zaposlenih v šoli, predvsem pa v imenu učencev vam sporočam, da nam je dovolj. Šola smo ljudje, ne pa zgradba, ki jo lahko zapiraš in odpiraš, kot se nekaterim zahoče. Otroci ne zmorejo več nositi tako velikega bremena reševanja rizičnih skupin. Nihče ne zanika epidemije, a kar je preveč, je preveč. Kaj se bo moralo zgoditi, da nam boste verjeli, da morajo učenci v šole?« je včeraj na svojem profilu na facebooku zapisala ravnateljica OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju Nataša Grošelj. Včeraj so nameravali učenci skleniti živi obroč okoli omenjene šole in na tak način izraziti nezadovoljstvo nad vladnimi odločitvami. A tega niso storili, saj je ravnateljica ocenila, da bi pri tem lahko prišlo do kršitve ukrepov. »Tega si ne želim. Sem se pa oglasila, ker menim, da se tudi pedagoška stroka premalo oglaša in je čas, da bolj odločno povemo, da je šole treba odpreti,« je za Dnevnik poudarila Grošljeva.

Župani bi se oprli na testiranja

Emanuela Škalonja, predstavnica sveta staršev na zagorski OŠ Toneta Okrogarja, pa je javno pozvala starše, da v ponedeljek na prag šolskega vhoda prinesejo in položijo šolske torbe. »Za zdaj je odziv staršev velik, zato sem prepričana, da se nas bo zbralo kar nekaj. Seveda pa bomo pri tem upoštevali vse ukrepe in ne bomo prekršili kakšnih pravil. Vem tudi, da verjetno ne bomo ničesar dosegli, a pomembno je, da povemo, da to, kar počnejo, ni prav,« pravi Škalonjeva, mama tretješolca, ki je v četrtek, ko je izvedel, da se šola spet zapira, petnajst minut neutolažljivo jokal. »Zato res upam, da bo vlada poslušala tudi stroko in ne bodo sprejemali ukrepov kar počez,« je jasna sogovornica.

Dejstvo, da se bodo šole in vrtci v vseh štirih občinah zasavske regije, Litiji, Zagorju, Trbovljah in Hrastniku, spet zaprle, ker je regija obarvana v črno, je nemalo prahu dvignilo tudi med župani. Kot pravi hrastniški župan Marko Funkl, so prek regionalne razvojne agencije Zasavje na vlado naslovili dopis in v njem izrazili upanje, da bo vlada upoštevala aktualne rezultate testiranj ob ponedeljkih in se bodo torej odločali na osnovi tega, kaj bodo pokazali. »Predvsem pa bi morali upoštevati tudi določene specifike terena in na drugi strani pomen izobraževanja in socializacije za razvoj otrok,« pravi Funkl. V Zasavju, ki je najmanjša statistična regija, imajo namreč velik vpliv tudi okužbe v domovih za starejše. Zato zasavski župani pozivajo vlado, naj vnovič premisli o argumentih in razveseli številne starše, zaposlene in predvsem otroke ter zaprtje šol in vrtcev veže na vsakokratne ponedeljkove rezultate testiranj. »Predsednik države naj se zbudi in končno udari po mizi in v tej težki situaciji združi politične stranke in stroko v korist vseh ljudi,« pa se je za zasavski spletni portal Zon ogorčeno odzval in prst uperil v Boruta Pahorja zagorski župan Matjaž Švagan, ki si prav tako želi, da vlada še enkrat premisli o ukrepih ter šole in vrtce, seveda pod strogimi ukrepi, vendarle odpre. Razen, če bi ponedeljkovi rezultati testiranj pokazali, da se je epidemiološka situacija poslabšala tudi med šolniki in vzgojitelji.

Minuli ponedeljek so v 24 enotah vrtcev in 25 enotah šol v Zasavju odkrili samo tri pozitivne strokovne delavce.