Šele jutro po neprespani noči je prebivalcem Višnje Gore pokazalo razsežnosti četrtkovega požara, ki se je v starem mestnem jedru zgodil malo pred 18. uro. Po zadnjih podatkih je zagorelo ostrešje srednjeveške stanovanjske hiše, požar pa se je hitro razširil še na dve sosednji ostrešji. Z ognjem se je borilo kar 110 gasilcev, prva pa je na kraj požara že po štirih minutah od klica prišla ekipa gasilcev iz PGD Višnja Gora.

Intervencija ob močnem vetru Prebivalci mesta tako obsežnega požara ne pomnijo. Da je šlo za izredno zahtevno intervencijo, je potrdil tudi vodja intervencije Slavko Zaletelj. Po njegovih besedah imajo v mestu staro, zelo strnjeno gradnjo, brez ustreznih požarnih zidov. Oteževalna okoliščina, s katero so se morali soočati gasilci, je bila tudi težja dostopnost požarišča, prav tako dejstvo, da je intervencija potekala v nočnem času in ob močnejšem vetru. »Ogenj smo pogasili okoli 22. ure, ko smo na pogorišču nadaljevali požarno stražo. Vmes so se občasno še pojavljala manjša žarišča,« je povedal Benjamin Šturbaj, vodja enote PGD Višnja Gora, ki je z manjšo ekipo gasilcev prevzel stražo. Da je pogorelo celotno ostrešje vseh treh hiš, je bilo videti že od daleč. »Ko smo prišli na kraj požara, so se stanovalci iz hiš že rešili sami, kar je bilo nujnega, smo rešili in znesli ven. Lastniku, ki je hud diabetik, smo uspeli rešiti tudi potrebna zdravila,« je še povedal sogovornik in dodal, da gre zahvala predvsem Zaletelju, ki je odlično vodil delo in komunikacijo z vsemi devetimi lokalnimi gasilskimi ekipami, ki so se odzvale klicu na pomoč.

Pograbil ženo in stekel ven Sosedje, ki so zjutraj vsak s svojimi mislimi in groznimi scenariji spremljali dogajanje na glavni ulici skozi mestno jedro, so povedali, da je bilo ponoči zelo hudo. Da tako obsežnega požara ne pomnijo, s solzami v očeh so pripovedovali tudi o treh majhnih otrocih, starših in starih ljudeh, ki so ostali brez vsega. »Ob 17.40 mi je žena rekla, da je slišala nenavaden zvok, nekje na podstrešju,« je zgodbo, ki je zagotovo ne bo nikoli pozabil, začel vidno pretresen pripovedovati Jože Novak, lastnik hiše, ki jo je kupil že njegov oče. »Odprl sem loputo podstrešja, ki je že bilo v ognju. Pograbil sem ženo in stekla sva ven,« je povedal Novak, ki ne ve, kaj je bil vzrok požara. »Pogovarjal sem se s forenziki, ki so danes tukaj že od 8. ure, a ne vedo nič, še vedno iščejo dokaze. Bo pa treba obnoviti praktično vso hišo, sanacija bo zaradi lesenih tramov zahtevna,« je povedal in dodal, da so hišo urejali počasi, dolga leta, sobo za sobo.

Občina ponudila pomoč in rešitev pri nastanitvah Kot je povedal župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je na pogorišče prišel že zgodaj zjutraj, je škoda ogromna. »Že zjutraj sem se sestal z ožjo ekipo štaba civilne zaščite občine Ivančna Gorica, s člani krajevne skupnosti Višnja Gora in stanovalci treh uničenih stanovanj, da skušamo najti trajnejšo rešitev glede njihove nastanitve. Za prvo silo in za prvo noč se je pokazala solidarnost sosedov in sorodnikov, tako da imajo te družine zagotovljeno prenočišče. Na daljši rok pa bomo poiskali že ponujeno pomoč lokalnih turističnih ponudnikov nastanitev. Prav tako bomo pomagali pri obnovi njihovih domov,« je povedal Strnad in tudi sam izpostavil, da bi lahko bile posledice četrtkovega požara veliko hujše. »Požar se je zgodil v starem mestnem jedru, ki je lani praznovalo 540 let mestnih pravic in kjer je požarna varnost zelo slaba. Tudi zaradi starih lesenih podstrešij in streh, ki so brez požarnih zidov in se držijo ena zraven druge.« Okvirna škoda in prav tako vzrok požara še nista znana.