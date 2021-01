Leon Magdalenc: Strah, strašenje, zastrahovanje in strahovladje

V principu bi se moral v naše kosti naseliti mraz. Tako pravi koledar. Ampak letos ne bo govora o mrazu. Pa še nekaj let ne več. Govor bo le še o strahu. Strah, ki se je zalezel v kosti. Strah, ki poganja dan naprej. Strah, ki je postal način življenja. Strah, ki nas je pripeljal do strahovladja. Strah vlada tebi, meni, mestu, državi in svetu.