V jugovzhodni Evropi zbirateljstvo umetniških del obstaja, a v veliko manjši meri in v precej manj razvitih oblikah kot v drugih, praviloma ekonomsko močnejših predelih sveta, ob razstavi Ko ste v dvomu, pojdite v muzej opozarja kurator Tevž Logar. V Mestnem muzeju Ljubljana je namreč na ogled postavil pet pomembnih evropskih zbirk sodobne umetnosti.

Ovidiu Şandor Collection prinaša uvid v avantgardno in povojno romunsko umetnost, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, ki je začela v ranih devetdesetih nastajati v Italiji, pa predstavlja dela, ki izpostavljajo politična vprašanja ter umetniško prakso žensk. Peterico zaokrožuje ena redkih »slovenskih« zbirk Lah Contemporary Mojce in Igorja Laha, ki domači in mednarodni umetnostni prostor povezuje skozi perspektivo aktualnih družbenopolitičnih vprašanj.

Najbolj »osebna« je najbrž »francoska« Collection Laurent Fiévet, ki jo zaznamuje dejstvo, da je Fiévet hkrati zbiralec in umetnik, medtem ko je Thyssen-Bornemisza Art Contemporary Collection »avstrijska« iniciativa, ki je zavezana predvsem multidisciplinarnim projektom, ki se povezujejo tudi z znanostjo in tehnologijo.

Od prakse do strategije

Z več kot sto svetovno priznanimi likovnimi deli, ki so nastala v času od 19. stoletja do danes, je tako v Mestnem muzeju na voljo vpogled v razvoj likovnih praks, ki pomembno reflektirajo tudi družbene in politične spremembe zadnjega stoletja in pol. »Ustvarjalci to izjemno precizno spremljajo tako skozi izbore konceptualnih sidrišč kot formalnih rešitev svojih del,« je prepričan Logar. Izbiral je dela, ki preizprašujejo tako osebni bivanjski prostor in prostore identitete kot sisteme moči, spolna in ekonomska razmerja, pa različne ideologije in njihove mehanizme…

Postavitev tako vabi med dela Henrija Matissa in Vasilija Kandinskega na eni, pa kultnih Josepha Beuysa in Andya Warhola na drugi strani. Ne umanjka niti kakšna od provokativnih fotografij Roberta Mapplethorpa ali kolaž Govoriti je lahko (Talk is cheap) Barbare Kruger, pa tudi projekt Ruralne prakse, bodoče strategijeMarjetice Potrč ne. S preobraženjem umetniških form islamske kulture se lahko denimo potopimo v svet savdsko-palestinske avtorice Dane Awartani, svojo umetniško prakso ustvarja v dialogu z oceanskimi vodami Argentinec Eduardo Navarro.